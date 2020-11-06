Популярна українська співачка, ексучасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла, що врізалася в іншу машину. Більше деталей співачка не розповідала, втім продемонструвала стильний образ. Виконавиця позувала у стильному вбранні у студії.

Надя Дорофєєва – одна із найстильніших зірок українського шоу-бізнесу. Вона постійно демонструє 5-мільйонній аудиторії стильні образи та останні тенденції моди. Новий look знаменитість опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

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Надя позувала у студії у білому светрі з горловиною та молочних штанах із So DODO. Образ доповнила сумка-бананка Prada. Надя Дорофєєва є співвласницею концепт-стору So DODO у якому представлені речі корейських брендів разом із бізнесвумен Лєрою Бородіною.

Волосся співачка розпустила, уклала на бік та постала перед камерою у цікавій позі. Втім під таким стильним кадром виконавиця повідомила не надто втішну новину.

Моє обличчя, коли виїжджаючи з дому, подумала, що я хороший водій, проїхала 2 кілометри і врізалася в іншу машину,

– зазначила Дорофєєва.

Підписники вирішили підтримати співачку та залишили їй приємні коментарі під світлиною.

"Якби в мою машину врізалася машина Дорофєєвої, я б стрибала від щастя", "Надіємося, з тобою все добре", "Надя, акуратніше. Ми любимо тебе", "Це все 2020 – ти хороший водій", "Надя, будь обережнішою, ми за тебе переживаємо", – написали користувачі під дописом.