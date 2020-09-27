В молочном костюме с корсетом: "Холостячка" Ксения Мишина поразила эффектным образом – фото
Совсем скоро стартует грандиозное романтическое шоу "Холостячка", главной героиней которого стала актриса Ксения Мишина. Накануне премьеры к звезде приковано внимание многотысячной аудитории, поэтому во время каждого своего выхода она демонстрирует безупречный стиль.
В инстаграм-профиле 31-летняя Ксения Мишина опубликовала фото в красивой локации и показала изысканный образ, совместив костюм с корсетом.
К теме Как Анджелина Джоли: Ксения Мишина покорила безупречным образом – фото
Образ Ксении Мишиной
Перед камерой звезда шоу "Холостячка" предстала в наряде от украинского бренда Statnaia corsets. Она позировала в классическом брючном костюме молочного цвета, который состоял из брюк свободного покроя и пиджака на пуговицах. Выбирать топ или рубашку под низ актриса не стала, зато надела прозрачный подгрудный корсет наверх. Его стоимость составляет 4 тысячи гривен.
Благодаря корсету в объемном наряде Ксения Мишина подчеркнула свою стройную фигуру и хрупкую талию. Глубокий вырез пиджака позволил засветить и пышный бюст, что придало обольстительности ее сдержанному образу.
Актриса довершила костюм нюдовыми туфлями на каблуке с острым носом и вечерним макияжем с акцентом на глаза. Длинные волосы звезда традиционно уложила ровно.
"Холостячка" Ксения Мишина / Фото Instagram / @misha.k.ua
"Холостячка" Ксения Мишина / Фото Instagram / @misha.k.ua