Зовсім скоро стартує грандіозне романтичне шоу "Холостячка", головною героїнею якого стала акторка Ксенія Мішина. Напередодні прем'єри до зірки прикута увага багатотисячної аудиторії, тому під час кожного свого виходу вона демонструє бездоганний стиль.

В інстаграм-профілі 31-річна Ксенія Мішина опублікувала фото у красивій локації та показала вишуканий образ, поєднавши костюм з корсетом.

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Образ Ксенії Мішиної

Перед камерою зірка шоу "Холостячка" постала у вбранні від українського бренду Statnaia corsets. Вона позувала у класичному брючному костюмі молочного кольору, який складався з штанів вільного крою і піджака на ґудзиках. Обирати топ чи сорочку під низ акторка не стала, натомість одягла прозорий підгрудний корсет наверх. Його вартість становить 4 тисячі гривень.

Завдяки корсету в об'ємному вбранні Ксенія Мішина підкреслила свою струнку фігуру та тендітну талію. Глибокий виріз піджака дозволив засвітити і пишний бюст, що додало звабливості її стриманому образу.

Акторка довершила костюм нюдовими туфлями на підборах з гострим носком та вечірнім макіяжем з акцентом на очі. Довге волосся зірка традиційно вклала рівно.



"Холостячка" Ксенія Мішина / Фото Instagram / @misha.k.ua



"Холостячка" Ксенія Мішина / Фото Instagram / @misha.k.ua