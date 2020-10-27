Украинская актриса, главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась новым фото. Она позировала в красивом аутфите молочного цвета, которым очаровала поклонников.

Главная героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина стала объектом обсуждения среди тысяч поклонников проекта. Она уже познакомилась с мужчинами, которые будут бороться за ее сердце. Пока зрители ждут второй выпуск шоу, звезда публикует эффектные кадры на личной странице в инстаграме.

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Образ Ксении Мишиной

Ксения позировала перед камерой, сидя на большом круглом кресле. Она изображена в красивом костюме молочного цвета, состоящем из брюк и oversize пиджака, который Мишина надела на голое тело. Такой элегантный look актриса соединила с черными туфлями-лодочками на каблуках.

Дополнила образ изысканными аксессуарами. Уши знаменитости украшали красивые серьги, а на руке красовались белый часы. Длинные роскошные волосы уложила ровно, а на лице сделала макияж с темно-коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.