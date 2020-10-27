Українська акторка, головна героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася новим фото. Вона позувала у красивому аутфіті молочного кольору, яким зачарувала шанувальників.

Головна героїня першого сезону "Холостячки" Ксенія Мішина стала об'єктом обговорення серед тисяч прихильників проєкту. Вона вже познайомилася з чоловіками, які боротимуться за її серце. Поки глядачі чекають на другий випуск шоу, зірка оприлюднює ефектні кадри на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Ксенії Мішиної

Ксенія позувала перед камерою, сидячи на великому круглому кріслі. Вона зображена у красивому костюмі молочного кольору, що складався з штанів та oversize піджака, який Мішина одягнула на оголене тіло. Такий елегантний look акторка поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.

Доповнила образ вишуканими аксесуарами. Вуха знаменитості прикрашали красиві сережки, а на руці красувався білий годинник. Довге розкішне волосся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з темно-коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.