Вже сьогодні, 23 жовтня, о 19 годині на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Головною героїнею проєкту стала популярна українська акторка Ксенія Мішина. В мережі вже розсекретили деяких учасників, які поборються за серце красуні, а також опублікували кумедний відеоролик.

Головна героїня шоу – зірка популярного серіалу "Кріпосна". Саме на основі вирізаних кадрів Лідії Шефер, яка у серіалі постала дуже жорстокою щодо людей, з’явилося жартівливе відео, яке вже викликало позитивну реакцію в користувачів.

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Відповідний відеоролик з’явився на інстаграм-сторінці дружини телеведучого шоу "Холостячка" Григорія Решетніка.

Вітаю коханого Григорія Решетника та всю команду СТБ з наближенням прем’єри. Українські жінки нарешті дочекалися – тепер обирає вона,

– написала Христина Решетнік.

"Круто придумали", "Нереально класний анонс", "Нарізка – просто вогонь. Дуже надіюсь, що Ксенія знайде на проєкті того єдиного", "Вже не можу дочекатися", "Ролик – супер", "Так класно вийшло, будемо чекати", – написали прихильники в коментарях.

Кумедний відеоролик шоу "Холостячка"

Окрім цього, в інстаграмі вже з’явилися кадри деяких учасників, які вирішили поборотися за серце Ксенії Мішиної. Організатори шоу розсекретили учасника Олександра Еллерта – автора та сценариста студії "Квартал 95", юриста та мільярдера Євгенія Ковтуненка, а також блогера та музиканта Андрія Шатирка.

Анонс першого випуску шоу "Холостячка"