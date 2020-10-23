Реалити-шоу "Холостячка": в сети появилось забавное видео с Ксенией Мишиной и ее избранниками
Уже сегодня, 23 октября, в 19 часов на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера романтического реалити-шоу "Холостячка". Главной героиней проекта стала популярная украинская актриса Ксения Мишина. В сети уже рассекретили некоторых участников, которые поборются за сердце красавицы, а также опубликовали забавный видеоролик.
Главная героиня шоу – звезда популярного сериала "Крепостная". Именно на основе вырезанных кадров Лидии Шефер, которая в сериале предстала очень жестокой по отношению к людям, появилось шутливое видео, которое уже вызвало положительную реакцию у пользователей.
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Соответствующий видеоролик появился на инстаграм-странице жены телеведущего шоу "Холостячка" Григория Решетника.
Поздравляю любимого Григория Решетника и всю команду СТБ с приближением премьеры. Украинские женщины наконец дождались – теперь выбирает она,
– написала Кристина Решетник.
"Круто придумали", "Нереально классный анонс", "Нарезка – просто огонь. Очень надеюсь, что Ксения найдет на проекте того единственного", "Уже не могу дождаться", "Ролик – супер", "Здорово получилось, будем ждать" , – написали поклонники в комментариях.
Забавный видеоролик шоу "Холостячка"
Кроме этого, в инстаграме уже появились кадры некоторых участников, решивших побороться за сердце Ксении Мишиной. Организаторы шоу рассекретили участника Александра Эллерта – автора и сценариста студии "Квартал 95", юриста и миллиардера Евгения Ковтуненко, а также блогера и музыканта Андрея Шатырко.
Анонс первого выпуска шоу "Холостячка"