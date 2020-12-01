Украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с программой "Светская жизнь" побывала на финале "Танцев со звездами" и пообщалась с участниками проекта и знаменитыми гостями. Какой образ она выбрала для такого события – смотрите далее.

Фотографиями из-за кулис шоу "Светская жизнь" поделилась на официальной странице в инстаграме. Осадчая посетила грандиозный финал шоу, чтобы лично пообщаться с участниками и узнать больше.

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Образ Кати Осадчей

Екатерина умеет удивлять неординарными образами. Каждый раз она подбирает свой аутфит в соответствии со стилистикой мероприятия, на которое отправляется. Так, на "Танцах со звездами" ведущая предстала перед камерой в платье, которое было очень похожим на бальное. Наряд был молочного цвета с красивыми рюшами снизу. Также платье Кати серебристой нитью было вышито силуэтами танцоров и украшено белыми декоративными перьями. Стройную талию звезда подчеркнула с помощью белого ремешка. Такой look телеведущая соединила с белыми туфлями-лодочками на каблуках.

Образ знаменитости завершал головной убор с белыми перьями, которые украшали платье Осадчей. Он добавил аутфиту женственности и легкости. Также на Екатерине видим неизменный аксессуар сегодняшнего дня – защитную маску, которая была украшена стразами. Волосы звезда собрала в прическу сзади, а на лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах.

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