Звездная чета украинских телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова в пятницу вечером отправилось на романтический ужин. Звезда успела сделать селфи с любимым и поделилась кадром с поклонниками.

Катя Осадчая обнародовала миловидную фотографию в сторис на личной странице в Инстаграме. Новый снимок порадовал более полутора миллионов пользователей сети.

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Влюбленные отправились на романтический ужин, где не только лакомились вкусными блюдами, но и дегустировали винные напитки. Во время ужина звездная жена решила сделать красивое селфи со своим избранником.

Новое фото Осадчей и Горбунова

Катя и Юрий предстали на фотографии в черно-белом наряде. Осадчая выбрала костюм в крупную клетку, а Горбунов предстал перед камерой в черной рубашке с принтом. Волосы ведущая уложила назад. На лице Осадчая сделала легкий макияж: накрасила ресницы тушью и нанесла тон. Таким образом она подчеркнула натуральную красоту и добавила образу элегантности. Завершила вечерний аутфит минималистическими сияющими серьгами.

Звездная пара мило улыбалась и радовалась приятному вечеру. Похоже, что выходные у супругов начались безупречно.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram-Stories / @kosadcha