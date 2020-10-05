Итальянский модный дом Gucci выпустил платье для мужчин в рамках осенне-зимней коллекции 2020 года. Его цена составляет почти две тысячи фунтов стерлингов.

Итальянский модный бренд Gucci в рамках осенне-зимней коллекции на 2021 год, представил платье для мужчин. Об этом информирует издание The Daily Mail.

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Дом моды отмечает, что платье они презентовали в частности для того, чтобы бороться с токсичными стереотипами, которые формируют мужскую гендерную идентичность.

Платье выполнено в оранжевомцвете с клеточкой тартан и белым воротничком в стиле Питера Пэна. Создатели отмечают, что на такой его вид вдохновили гранж-образы 90-х годов.

Платье для мужчин / Gucci

По словам модного бренда, такое платье можно сочетать с рваными джинсами и кроссовками, а также сумочкой через плечо. Наряд изготовлен на 100% из хлопка, имеет короткий рукав, спереди завязывается на пуговицы и атласную ленту.

Модное оранжевое платье для мужчин стоит 1700 фунтов стерлингов, что составляет почти 63 тысячи гривен.

Платье для мужчин / Gucci