Італійський модний будинок Gucci випустив сукню для чоловіків в межах осінньо-зимової колекції 2020 року. Її ціна складає майже дві тисячі фунтів стерлінгів.

Італійський модний бренд Gucci у межах осінньо-зимової колекції на 2021 рік, представив сукню для чоловіків. Про це інформує видання The Daily Mail.

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Будинок моди зазначає, що сукню вони презентували зокрема для того, щоб боротися з токсичними стереотипами, які формують чоловічу гендерну ідентичність.

Сукня зображена помаранчевого кольору з клітинкою тартан та білим комірцем у стилі Пітера Пена. Творці зазначають, що на такий її вигляд надихнув гранж-образи 90-х років.



Сукня для чоловіків / Gucci

За словами модного бренду, таку сукню можна поєднувати з рваними джинсами та кросівками, а також сумочкою через плече. Вбрання виготовлене на 100% з бавовни, має короткий рукав, спереду зав'язується на ґудзики та атласну стрічку.

Модна помаранчева сукня для чоловіків коштує 1700 фунтів стерлінгів, що становить майже 63 тисячі гривень.



Сукня для чоловіків / Gucci