Известная украинская танцовщица и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар покорила сеть новым образом. Прима-балерина выбрала красивое платье от украинского дизайнера с вышивкой.

Девятый выпуск проекта "Танцы со звездами" удивил не только интересными и чувственными номерами участников, но и их и судейскими образами. Екатерина Кухар, украинская танцовщица и прима-балерина покорила эффектным аутфитом на шоу, а фотографией с него поделилась на своей инстаграм-странице.

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Екатерина Кухар для нового выпуска подобрала шелковое платье пудрового цвета от украинского дизайнера Артема Климчука LESSOUVENIRS. Платье украшают небольшие бусины и вышивка в цветочном стиле.

Образ украинской танцовщицы дополняют золотистые босоножки с камешками на высоком каблуке. Удачно подобрано и розовое украшение на шее с камешком. Катерина уложила волосы в голливудские локоны и зачесала их на один бок, украсив прическу большим перышком. Не менее эффектным был и макияж балерины: глаза подчеркивали сиреневые тени и черные толстые стрелки, а губы накрашены нежно-розовой помадой.



Образ Екатерины Кухар на "Танцах со звездами" / Instagram / @ekaterinakukhar_official

В подписи к фото Екатерина Кухар призналась, что единственный способ иметь успех в жизни – это никогда не сдаваться. Она рассказала, что на время девятого эфира уже каждый участник предстает искренним и таким, каким является на самом деле в жизни.

"А наше шоу, как маленькая модель большой жизни – тут как на ладони видно кто борец, а кто баловень судьбы", – написала Екатерина Кухар.