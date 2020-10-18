У украинской танцовщицы и судьи шоу "Танцы со звездами" Екатерины Кухар и ее мужа Александра Стоянова уже есть двое детей. Но артисты поделились, планируют ли они сейчас пополнение в семье.

Прима-балерина Екатерина Кухар вместе с мужем и партнером Александром Стояновым посетили "Светскую жизнь с Катей Осадчей". Там они рассказали о том, как отпраздновали 10 лет брака и планируют ли третьего ребенка.

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Вечер первой годовщины свадьбы с Александром Стояновым Екатерина провела в судейском кресле на проекте "Танцах со звездами". А после окончания очередного эфира, супруги прибыли домой и откупорили бутылку вина. Еще они зажгли свечи, которые, по словам танцовщицы, муж делает для нее сам. Звезда признается, что лучший подарок от Александра – это время, которое они могут провести вдвоем.

Кроме того, Катя Осадчая спросила супругов, планировали ли они во время карантина, когда работы было не так много, пополнение в семье.

Если бы мы знали, что карантин затянется – сделали бы уже! Нам говорили: "Ну, карантин на месяц, еще на две недели, еще на месяц". Мы думали, что вот-вот работать нужно будет. Так откладывали-откладывали, а сейчас понимаем, что надо было в марте!

– признался Александр Стоянов.

Стоит отметить, что звездные супруги воспитывают двоих детей: сына Тимура (от первого брака Екатерины) и дочь Анастасию.

Смотреть "Светскую жизнь" с Александром Стояновым и Екатериной Кухар: