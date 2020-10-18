В української танцівниці та судді шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар і її чоловіка Олександра Стоянова вже є двоє дітей. Але артисти поділилися, чи планують вони зараз поповнення в родині.

Прима-балерина Катерина Кухар разом з чоловіком та партнером Олександром Стояновим відвідали "Світське життя з Катею Осадчою". Там вони розповіли про те, як відсвяткували 10 років шлюбу та чи планують третю дитину.

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Вечір першої річниці весілля з Олександром Стояновим Катерина провела в суддівському кріслі на проєкті "Танцях з зірками". А після закінчення чергового ефіру, подружжя прибуло додому і відкоркувало пляшку вина. Ще вони запалили свічки, які, за словами танцівниці, чоловік робить для неї сам. Зірка зізнається, що найкращий подарунок від Олександра – це час, який вони можуть провести удвох.

Окрім того, Катя Осадча запитала подружжя, чи планували вони під час карантину, коли роботи було не так багато, поповнення у родині.

Якби ми знали, що карантин затягнеться – зробили б уже! Нам казали: "Ну, карантин на місяць, ще на два тижні, ще на місяць". Ми думали, що ось-ось працювати потрібно буде. Так відкладали-відкладали, а зараз розуміємо, що треба було в березні!

– зізнався Олександр Стоянов.

Варто зазначити, що зіркове подружжя виховує двох дітей: сина Тимура (від першого шлюбу Катерини) та доньку Анастасію.

Дивитись "Світське життя" з Олександром Стояновим та Катериною Кухар: