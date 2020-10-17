37-річна американська реперка Нікі Мінаж наприкінці вересня вперше стала мамою. Лише за кілька тижнів після пологів епатажна зірка наважилась розсекретити стать малюка. Вона народила сина. З поповненням її привітали зіркові колеги.

30 вересня західна преса вибухнула повідомленнями про появу на світ первістка реперки Нікі Мінаж, однак сама зіркова матуся не поспішала з офіційними заявами. Чутки вона підтвердила лише вчора, 16 жовтня, а разом з тим оприлюднила стать немовля в інстаграм-профілі.

До теми Реперка Нікі Мінаж вперше стала мамою

З народженням первістка Нікі Мінаж привітали зіркові колеги – Бейонсе, Кім Кардашян з чоловіком Каньє Вестом, модель Вінні Гарлоу, італійський модельєр Ріккардо Тіші та інші.

Знаменитості надіслали реперці вітальні листівки та подарунки. Артистка вирішила подякувати публічно та зізнатись, що народила сина. Ім'я хлопчика, як і його перші фото, новоспечена матуся тримає в таємниці.

Я дуже вдячна і закохана в свого сина. Просто шалено закохана. Мій найулюбленіший хлопчик у всьому світі,

– чуттєво написала Нікі Мінаж.

Сина реперка народила від чоловіка Кеннета Петті, роман з яким закрутила майже два роки тому, а в жовтні 2019 року пара офіційно одружились. Нікі Мінаж аж ніяк не бентежить те, що коханий відбував ув'язнення за спробу зґвалтування 16-річної дівчини 1995 року, а 2002 був засуджений до 10 років в'язниці за те, що вистрелив у чоловіка, який помер від отриманих травм. Кеннет Петті вийшов на волю достроково.