Популярна американська реперка вперше стала мамою! 30 вересня Нікі Мінаж народила первістка. Стать та ім'я дитини поки що невідомо.

Американська хіп-хоп виконавиця Нікі Мінаж та Кеннет Петті вперше стали батьками. 30 вересня Нікі народила первістка. Про це повідомило видання People.

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Перша дитина зіркових батьків народилась в Лос-Анджелесі. Поки що пара офіційно не повідомляла про народження малюка, тому і стать, й ім'я дитини – невідоме.

Про вагітність Нікі Мінаж стало відомо наприкінці липня. Тоді виконавиця опублікувала відверті світлини з чималим вагітним животом на своїй сторінці в інстаграмі. Зірка влаштувала яскраву фотосесію та лаконічно підписала кадри: "Вагітна".

Що відомо про роман Нікі Мінаж та Кеннета Петті?

Роман реперки Нікі Мінаж та Кеннета Петті є доволі скандальним. Все через те, що Кеннет Петті внесений до бази правоохоронців як педофіл. У 1995 році він відбував ув'язнення за спробу зґвалтування 16-річної дівчини. Відповідно до вироку суду, чоловік провів за ґратами від 18 до 54 місяців.

Коли шанувальники реперки довідалися про роман між Нікі та Кеннетом, люди засипали її повідомленнями, щоб уберегти від чоловіка. Незважаючи на все, Нікі Мінаж тоді різко відповіла фанам, пояснивши, що Кеннет насправді зустрічався з дівчиною. Тоді йому було 15, а їй – 16. Петті відбував покарання несправедливо, за словами Нікі, бо ситуація обернулась не вигідним чином для чоловіка.

Тим не менше, чоловік Нікі Мінаж фігурував і в іншій кримінальній справі. У 2002 році він вистрілив у живіт Лемонту Робінсону. Від отриманих травм чоловік помер, а бойфренд виконавиці вдруге потрапив до в'язниці. Тоді йому присудили 10 років, однак Кеннет Петті вийшов достроково. Всупереч всім хейтерам, у жовтні 2019 року пара одружилась.