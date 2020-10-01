Популярная американская рэперша впервые стала мамой! 30 сентября Ники Минаж родила первенца. Пол и имя ребенка пока неизвестны.

Американская хип-хоп исполнительница Ники Минаж и Кеннет Пэтти впервые стали родителями. 30 сентября Ники родила первенца. Об этом сообщило издание People.

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Первый ребенок звездных родителей родился в Лос-Анджелесе. Пока что пара официально не сообщала о рождении малыша, поэтому и пол и имя ребенка – неизвестны.

О беременности Ники Минаж стало известно в конце июля. Тогда исполнительница опубликовала откровенные фотографии с беременным животом на своей странице в инстаграме. Звезда устроила яркую фотосессию и лаконично подписала кадры: "Беременна".

Что известно о романе Ники Минаж и Кеннета Пэтти?

Роман рэперши Ники Минаж и Кеннета Пэтти довольно скандален. Все из-за того, что Кеннет Пэтти внесен в базу правоохранителей как педофил. В 1995 году он отбывал заключение за попытку изнасилования 16-летней девушки. Согласно приговору суда, мужчина провел за решеткой от 18 до 54 месяцев.

Когда поклонники рэперши узнали о романе между Ники и Кеннетом, люди засыпали ее сообщениями, чтобы уберечь от мужчины. Несмотря на все, Ники Минаж тогда резко ответила фанам, объяснив, что Кеннет на самом деле встречался с девушкой. Тогда ему было 15, а ей – 16. Пэтти отбывал наказание несправедливо, по словам Ники, потому что ситуация обернулась невыгодным образом для мужчины.

Тем не менее, муж Ники Минаж фигурировал и в другом уголовном деле. В 2002 году он выстрелил в живот Лемонту Робинсону. От полученных травм мужчина умер, а бойфренд исполнительницы во второй раз попал в тюрьму. Тогда ему дали 10 лет, однако Кеннет Пэтти вышел досрочно. Не обращая внимания на хейтеров в октябре 2019 года пара формила отношения.