37-летняя американская рэперша Ники Минаж в конце сентября впервые стала мамой. Только через несколько недель после родов эпатажная звезда решилась рассекретить пол малыша. Она родила сына. С пополнением ее поздравили звездные коллеги.

30 сентября западная пресса взорвалась сообщениями о появлении на свет первенца рэперши Ники Минаж, однако сама звездная мамочка не спешила с официальными заявлениями. Слухи она подтвердила только вчера, 16 октября, а вместе с тем обнародовала пол младенца в инстаграм-профиле.

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С рождением первенца Ники Минаж поздравили звездные коллеги – Бейонсе, Ким Кардашян с мужем Канье Уэстом, модель Винни Харлоу, итальянский модельер Риккардо Тиши и другие.

Знаменитости прислали рэперше поздравительные открытки и подарки. Артистка решила поблагодарить публично и признаться, что родила сына. Имя мальчика, как и его первые фото, новоиспеченная мамочка держит в тайне.

Я очень благодарна и влюблена в своего сына. Просто безумно влюблена. Мой самый любимый мальчик во всем мире,

– трогательно написала Ники Минаж.

Сына рэперша родила от мужа Кеннета Пэтти, роман с которым закрутила почти два года назад, а в октябре 2019 года пара официально поженились. Ники Минаж отнюдь не смущает то, что возлюбленный отбывал заключение за попытку изнасилования 16-летней девушки 1995 года, а в 2002 был приговорен к 10 годам тюрьмы за то, что выстрелил в мужчину, который умер от полученных травм. Кеннет Пэтти вышел на свободу досрочно.