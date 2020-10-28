Відома українська танцівниця та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар підкорила мережу новим образом. Прима-балерина обрала гарну сукню від українського дизайнера з вишивкою.

Дев'ятий випуск проєкту "Танці з зірками" здивував не лише цікавими та чуттєвими номерами учасників, а й їхніми та суддівськими образами. Катерина Кухар, українська танцівниця та прима-балерина підкорила ефектним аутфітом на шоу, а світлиною з нього поділилась на своїй інстаграм-сторінці.

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Катерина Кухар для нового випуску підібрала шовкову сукню пудрового кольору від українського дизайнера Артема Климчука LESSOUVENIRS. Сукню прикрашають невеличкі бусини та вишивка в квітковому стилі.

Образ української танцівниці доповнюють золотисті босоніжки з камінцями на високих підборах. Вдало підібрана і рожева прикраса на шиї з камінцем. Катерина вклала волосся в голлівудські локони та зачесала його на один бік, прикрасивши зачіску великою пір'їною. Не менш ефектним був і макіяж балерини: очі підкреслювали бузкові тіні та чорні товсті стрілки, а губи нафарбовані ніжно-рожевою помадою.



Образ Катерини Кухар на "Танцях з зірками" / Instagram / @ekaterinakukhar_official

У підписі до фото Катерина Кухар зізналась, що єдиний спосіб мати успіх у житті – це ніколи не здаватися. Вона розповіла, що на час дев'ятого ефіру вже кожен учасник постає щирим та таким, яким є насправді в житті.

"А наше шоу, як маленька модель великого життя - тут як на долоні видно хто борець, а хто улюбленець долі", – написала Катерина Кухар.