Украинская певица Ирина Федишин в очередной раз похвасталась стильным образом. Она позировала в наряде, который красиво подчеркнул ее фигуру, а особенно – длинные и стройные ноги.

Ирина Федишин похвасталась роскошным аутфитом. На личной странице в инстаграме она обнародовала фото, где предстала в необычайно красивом и соблазнительном образе, который очень понравился ее поклонникам.

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Стильный look Ирины Федишин

Ирина Федишин позировала в красивой миниюбке черного цвета, которая обнажила ее длинные стройные ноги. Также звезда надела классическую светлую блузку с изысканным декольте и воротничком. Такой наряд знаменитость соединила с черной обувью на высокой платформе и завязках.

Длинные белокурые волосы певица уложила в красивые локоны, а на лице сделала безупречный макияж с темными тенями на веках и нюдовой помадой на губах. Также внимание привлекает белый маникюр Ирины и роскошное кольцо на пальце.

Такой аутфит идет Федишин. С помощью классической и одновременно стильной и обольстительной одежды звезда подчеркнула изящную фигуру и прелести роскошного тела.



Ирина Федишин в минисподнице и блузке / Instagram / @irynafedyshyn



Стильный look Ирины Федишин / Instagram / @irynafedyshyn