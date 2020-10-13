Українська співачка Ірина Федишин вкотре похизувалася стильним образом. Вона позувала у вбранні, яке гарно підкреслило її фігуру, а особливо – довгі та стрункі ноги.

Ірина Федишин похизувалася розкішним аутфітом. На особистій сторінці в інстаграмі вона оприлюднила фото, де постала у надзвичайно красивому та спокусливому образі, який неабияк сподобався її шанувальникам.

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Стильний look Ірини Федишин

Ірина Федишин позувала у красивій мініспідниці чорного кольору, яка оголила її довгі стрункі ноги. Також зірка одягнула класичну світлу блузку з вишуканим декольте та комірцем. Таке вбрання знаменитість поєднала з чорним взуттям на високій платформі та зав'язках.

Довге біляве волосся співачка вклала у красиві локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з темними тінями на повіках та нюдовою помадою на губах. Також увагу привертає білий манікюр Ірини та розкішна каблучка на пальці.

Такий аутфіт пасував Федишин. За допомогою класичного та, водночас, стильного і звабливого одягу зірка підкреслила витончену фігуру та принади розкішного тіла.



Ірина Федишин у мініспідниці та блузці / Instagram / @irynafedyshyn



Стильний look Ірини Федишин / Instagram / @irynafedyshyn