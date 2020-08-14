10 августа миллиардерша Кайли Дженнер отпраздновала 23-летие. Для дня рождения звезда выбрала платье от французского модельера Оливье Рустена, однако наряд модели стал поводом для очередного скандала в сети. Ее осудили за приверженность только к именитым брендам.

Кайли Дженнер выглядит безупречно как на светских мероприятиях, так и во время домашних съемок. За ее стиль отвечают знаменитые дизайнеры мира, а в гардеробе вещи преимущественно от премиальных брендов. В инстаграме она показала новый изысканный образ, который создал для нее креативный директор дома высокой моды Balmain Оливье Рустен.

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В день своего 23-летия Кайли Дженнер позирует в разноцветном мини-платье с пикантным декольте, расшитой камнями. Наряд идеально подчеркивает пышные бедра звезды и тонкую талию. Образ она завершила легкой волнистой укладкой, а в подписи к сообщению поблагодарила известного модельера.

Спасибо, мой любимый Оливье Рустен, за совершенное платье на день рождения,

– написала Кайли Дженнер.

Если роскошное мини-платье вызвало шквал восторга и собрало почти 10 миллионов лайков, то красноречивая благодарность именитому дизайнеру возмутила сеть.

Скандал разгорелся после комментария американского модельера Майкла Костелло, наряды которого выбирают Бейонсе, Леди Гага, Пэрис Хилтон, Хайди Клум, Дженнифер Лопес и другие звезды Голливуда. Несмотря на немалую популярность дизайнера оскорбило то, что Кайли Дженнер обозначает в своих сообщениях только крупные бренды и известных создателей.

Майкл Костелло отметил, что "безымянные дизайнеры" борются за то, чтобы одеть звезду такого масштаба как Кайли, а в ответ не получают даже ссылку на свою страницу. Стоит заметить, что аудитория основательницы бьюти-империи в инстаграме насчитывает 190 миллионов, поэтому публичное проявление благодарности в виде обозначения модельера может обеспечить успех его коллекций.

"Спасибо Оливье за ​​идеальное платье для дня рождения. И спасибо безымянным дизайнерам, которые круглосуточно работают над индивидуальными образами, но она не будет их обозначать и вспоминать. И спасибо гламурной команде, которая всегда получает похвалу", – написал Майкл Костелло.

Его обширный комментарий оценили почти 10 тысяч пользователей, фоловеры Кайли Дженнер поддержали позицию модельера и поблагодарили за неравнодушие к молодым дизайнерам из Лос-Анджелеса.