10 серпня мільярдерка Кайлі Дженнер відсвяткувала 23-річчя. Для дня народження зірка обрала сукню від французького модельєра Олів'є Рустена, проте вбрання моделі стало приводом для чергового скандалу в мережі. Її засудили за прихильність лише до іменитих брендів.

Кайлі Дженнер виглядає бездоганно як на світських заходах, так і під час домашніх зйомок. За її стиль відповідають найзнаменитіші дизайнери світу, а в гардеробі речі переважно від преміальних брендів. В інстаграмі вона показала новий вишуканий образ, який створив для неї креативний директор дому високої моди Balmain Олів'є Рустен.

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У день свого 23-річчя Кайлі Дженнер позує в різнобарвній мінісукні з пікантним декольте, розшитій камінням. Вбрання ідеально підкреслює пишні стегна зірки та тонку талію. Образ вона завершила легкою хвилястою укладкою, а в підписі до допису подякувала відомому модельєру.

Дякую, мій улюблений Олів'є Рустен за найдосконалішу сукню на день народження,

– написала Кайлі Дженнер.

Якщо розкішна мінісукня викликала шквал захоплення й зібрала майже 10 мільйонів лайків, то красномовна подяка іменитому дизайнеру обурила мережу.

Скандал розгорнувся після коментаря американського модельєра Майкла Костелло, вбрання якого обирають Бейонсе, Леді Гага, Періс Хілтон, Гайді Клум, Дженніфер Лопес та інші зірки голлівуду. Попри чималу популярність дизайнера образило те, що Кайлі Дженнер позначає у своїх дописах лише великі бренди та відомих творців.

Майкл Костелло наголосив, що "безіменні дизайнери" борються за те, щоб одягнути зірку такого масштабу як Кайлі, а у відповідь не отримують навіть посилання на свою сторінку. Варто зауважити, що аудиторія засновниці б'юті-імперії в інстаграмі нараховує 190 мільйонів, тому публічний прояв подяки у вигляді позначення модельєра може забезпечити успіх його колекцій.

"Спасибі Олів'є за ідеальну сукню для дня народження. І спасибі безіменним дизайнерам, які цілодобово працюють над індивідуальними образами, але вона не буде їх позначати і згадувати. І спасибі гламурній команді, яка завжди отримує похвалу", – написав Майкл Костелло.

Його розлогий коментар оцінили майже 10 тисяч користувачів, фоловери Кайлі Дженнер підтримали позицію модельєра та подякували за небайдужість до молодих дизайнерів з Лос-Анджелеса.