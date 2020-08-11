Вчора, 10 серпня, Кайлі Дженнер святкувала 23-річчя. Американська зірка Кім Кардашян-Вест опублікувала кілька дитячих фото, присвячених сестрі, які зворушили мережу.

У публікації розміщена серія нових спільних фото сестер після пластики. Також присутні світлини Кайлі в дитячому та підлітковому віці, ще до того, як вона збільшила губи та змінила інші частини свого тіла.

До теми: Кайлі Дженнер приміряла латексну сукню з відвертим декольте: гарячі фото



Кайлі Дженнер та Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Кайлі Дженнер та Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Кайлі Дженнер та Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Моя люба, з Днем народження! Не можу повірити, що тобі вже 23! Ти найбільш позитивна та вірна людина на планеті! Шукаючи фото і згадуючи всі веселі моменти, у мене піднявся настрій!

– написала Кім.

Зі святом Кайлі привітала також Cardi B, Кара Делевінь, Гейлі Бібер та інші знаменитості.