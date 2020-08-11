Вчера, 10 августа, Кайли Дженнер праздновала 23-летие. Американская звезда Ким Кардашян-Уэст опубликовала несколько детских фото, посвященных сестре, которые тронули сеть.

В публикации размещена серия новых совместных фото сестер после пластики. Также присутствуют фотографии Кайли в детском и подростковом возрасте, еще до того, как она увеличила губы и изменила другие части своего тела.

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Кайли Дженнер и Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Кайли Дженнер и Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Кайли Дженнер и Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Моя дорогая, с Днем рождения! Не могу поверить, что тебе уже 23! Ты самый позитивный и верный человек на планете! Ища фото и вспоминая все веселые моменты, у меня поднялось настроение!

– написала Ким.

С праздником Кайли поздравила также Cardi B, Кара Делевинь, Хейли Бибер и другие знаменитости.