Певица Настя Каменских этим летом не решается на зарубежные поездки, поэтому восстанавливает воспоминания о предыдущих путешествиях благодаря архивным видео. Звезда показала, как прогуливалась по улицам города в стильном повседневном образе, надев мини-юбку и футболку.

Настя Каменских стала настоящей иконой стиля для украинских модниц. Она удачно сочетает стильные вещи этого летнего сезона и показывает варианты как повседневных, так и эпатажных образов. В инстаграме певица опубликовала эффектное видео, которое сняла во время одного из зарубежных путешествий.

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Для прогулки по городу звезда выбрала джинсовую мини-юбку, которую соединила с футболкой с изображением тигра. В облачную погоду она прихватила накидку песочного цвета с кистями. Look завершили замшевые сапожки-лодочки на невысоких каблуках и черная сумочка.

Настя Каменских с укладкой и макияжем дефилировала по улицам города, превратив их в имитированный подиум. В кадре она показала фантастические подтянутые ножки. Таких форм певица достигла благодаря годам тренировок и правильного питания. В комментариях поклонники также не обошли вниманием мышцы на ногах артистки и один за другим высказывали свой восторг по поводу ее соблазнительной фигуры.