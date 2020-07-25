Співачка Настя Каменських цього літа не наважується на закордонні поїздки, тому відновлює спогади про попередні мандрівки завдяки архівним відео. Зірка показала, як прогулювалась вулицями міста в стильному повсякденному образі, одягнувши мініспідницю та футболку.

Настя Каменських стала справжньою іконою стилю для українських модниць. Вона вдало поєднує стильні речі цього літнього сезону й показує варіанти як повсякденних, так й епатажних образів. В інстаграмі співачка опублікувала ефектне відео, яке зняла під час однієї з закордонних подорожей.

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Для прогулянки містом зірка обрала джинсову мініспідницю, яку поєднала з футболкою з зображенням тигра. У хмарну погоду вона прихопила накидку пісочного кольору з китицями. Look завершили замшеві чобітки-човники на невисоких підборах та чорна сумочка.

Настя Каменських з укладкою та макіяжем дефілювала вулицями міста, перетворивши їх на імітований подіум. У кадрі вона показала фантастичні підтягнуті ніжки. Таких форм співачка досягла після років тренувань та правильного харчування. У коментарях шанувальники також не оминули увагою м'язи на ногах артистки й одне за одним висловлювали свій захват від її звабливої фігури.