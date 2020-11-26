Популярная американская певица украинского происхождения Мила Йовович поделилась милым видео. На нем изображено, как впервые самостоятельно пошла ее младшая дочь.

Мила Йовович часто делится с поклонниками яркими моментами из личной жизни. Американская актриса украинского происхождения обнародовала новое видео на личной странице в инстаграме.

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Звезда поделилась трогательными кадрами. На видео изображена звездная мамочка и ее дочь Ошин. Мила Йовович сидит на полу и держит в руках мячик, светящийся разными цветами. Так она хотела обратить внимание дочери и предложить ей подойти и взять игрушку.

Ошин сначала колеблется. Она стоит и держится за край кровати. Впрочем, впоследствии делает свои первые шаги и берет мячик в руки. И она, и звездная мамочка радостно улыбаются на камеру.

Теперь это официально! Девочка Оси теперь умеет ходить,

– написала Мила Йовович под видео.

Поклонников чрезвычайно растрогало видео с первыми шагами ребенка. "Как это мило", "Поздравляю вас с первыми шагами", "Такие видео я могу просматривать вечно", "Милые первые шаги", "Это замечательное видео", – написали поклонники в комментариях.

Напомним, Мила Йовович с мужем, режиссером Полом Андерсеном, воспитывают троих детей: 13-летнюю Эвер Габо, 5-летнюю Дешилл Иден и 9-месячную Ошин Ларк.