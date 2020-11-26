Два месяца назад знаменитая американская модель Джиджи Хадид впервые стала мамой. С тех пор звезда часто публикует фото с доченькой. Она все еще не показала ее лица, но сделала новую фотографию.

Новое фото появилось на личной странице Джиджи Хадид в инстаграме. Этот год является особенным для американской модели, ведь она впервые стала мамой. Вместе с ней ребенка воспитывает ее возлюбленный, певец Зейн Малик.

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Джиджи Хадид сделала селфи с дочкой на фоне ветвей дерева. Похоже, что звездная мама с дочкой вышли на прогулку. Они часто выходят дышать свежим воздухом, потому что это важно для двухмесячной дочери Хадид.

Модель позировала совсем без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту. Она завязала волосы в высокий пучок, а образ дополнила минималистичными серьгами. Джиджи прижалась лбом к дочери. Знаменитость не показывает лицо ребенка на публику, но на этот раз видна ее головка. Примечательно, что волосы у дочери Джиджи Хадид также белокурые, как и у ее звездной мамы.

В комментариях под фото поклонники засыпали звезду комплиментами. В частности, о фотографии высказалась известная модель Эмили Ратаковски, которая также беременна и ожидает ребенка. "Самые красивые", "Два ангела", "Замечательные", "Такие милые", "Прекрасные", – написали звездные друзья и фаны под фото.



Джиджи Хадид с доченькой / Instagram / @gigihadid