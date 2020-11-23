Американская модель Джиджи Хадид два месяца назад впервые стала мамой. Знаменитость родила дочь от исполнителя Зейна Малика. Теперь звезда поделилась новыми кадрами с крохой и показала, как украсила дом к Рождеству.

25-летняя модель уже начала подготовку к новогодним праздникам. В этом году для нее это особый процесс, ведь теперь она украшает дом в компании новорожденной дочери. На личной странице в инстаграме Джиджи опубликовала несколько миловидных кадров.

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Новые фото Джиджи Хадид с дочкой

Звездная мама показала осеннюю прогулку с дочкой. Девочка родилась в конце сентября и Джиджи редко публикует фото с малышкой. Однако иногда знаменитость делает исключения и радует поклонников новыми фотографиями.

Во время прогулки Хадид держала дочь на руках в специальном рюкзаке-переноске. Модель предстала перед камерой в спортивном костюме голубого цвета, длинном сером кардигане, уггах и шапке. Ее дочь была одета в милую курточку и спала в рюкзаке с леопардовым принтом.

Также в серии снимков модель показала, как украсила дом к Рождеству и создала в нем новогоднюю атмосферу.

Совсем другая занятость и усталость с ней, но она лучшая подруга, поэтому мы так рано получили украшения для елки,

– написала в заметке Джиджи.

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