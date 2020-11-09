Известная американская модель Джиджи Хадид больше месяца назад стала мамой впервые. Она не показывает лицо дочери, однако активно делится фотографиями с ней. На этот раз звезда показала селфи с ребенком.

На своей странице в инстаграм Джиджи Хадид поделилась новой фотографией. Она нечасто показывает доченьку, а также скрывает от сети ее лицо и не рассекречивает имени. Впрочем, на днях модель решила показать трогательное селфи с дочкой.

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Фото Джиджи Хадид с дочкой

На фотографии звездная мамочка изображена в бежевом худи и зеленых брюках. Она сидит на кровати, пока на ее руках спит доченька. Фото получилось очень трогательным и милым. Джиджи одела дочь в серые джинсы и белую кофточку. Также Хадид позировала без макияжа, ведь не стесняется демонстрировать натуральную красоту. Сейчас американская знаменитость большую часть времени уделяет дочке, поэтому для удобства заплела волосы в две косички.

Стоит отметить, что модель еще не вернулась к активным съемкам и труду. Но, несмотря на то, что она уже возобновила свою безупречную фигуру, можно ожидать ее новых съемок для модных журналов.

Возлюбленный Джиджи и новоиспеченный отец Зейн Малик неоднократно проявлял радость по поводу рождения ребенка. Ранее он отмечал, что очень волнуется, но изменился, поэтому будет делать все возможное, чтобы быть хорошим отцом.



Джиджи Хадид с дочкой / Instagram-Stories / @gigihadid