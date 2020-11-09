Відома американська модель Джіджі Хадід більше місяця тому стала мамою вперше. Вона не показує обличчя донечки, проте активно ділиться світлинами з нею. Цього разу зірка показала селфі з дитиною.

На своїй сторінці в інстаграмі Джіджі Хадід поділилась новою світлиною. Вона нечасто показує донечку, а також приховує від мережі її обличчя та не розсекречує імені. Втім, днями модель вирішила показати зворушливе селфі з донькою.

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Фото Джіджі Хадід з донечкою

На світлині зіркова матуся зображена в бежевому худі та зелених штанах. Вона сидить на ліжку, поки на її руках спить донечка. Фото вийшло надзвичайно зворушливим та миловидним. Джіджі вдягнула доньку в сірі джинси та білу кофтинку. Також Хадід позувала без макіяжу, адже не соромиться демонструвати натуральну вроду. Зараз американська знаменитість більшість часу приділяє доньці, тому для зручності заплела волосся у дві косички.

Варто зазначити, що модель ще не повернулась до активних зйомок та праці. Але, зважаючи на те, що вона вже відновила свою бездоганну фігуру, можна очікувати на її нові зйомки для модних журналів.

Коханий Джіджі та новоспечений батько Зейн Малік неодноразово виявляв радість щодо народження дитини. Раніше він зазначав, що дуже хвилюється, але змінився, тому робитиме все можливе, щоб бути хорошим батьком.



Джіджі Хадід з донечкою / Instagram-Stories / @gigihadid