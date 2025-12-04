Обычные объятия способствуют выработке окситоцина и снижают уровень тревожности у человека, что особенно актуально в условиях постоянного стресса. По случаю праздника 24 Канал подготовил искренние поздравления с Международным днем объятий в картинках, прозе и стихах.
Поздравляю тебя с Днем объятий! От всей души желаю тебе каждый день обниматься и обнимать. Пусть твои близкие всегда дарят тебе радость и счастье. Пусть обнимают дети и друзья, родные и любимые люди, коллеги и знакомые, домашние питомцы и даже теплый плед зимними холодными вечерами.
***
Поздравляю тебя с Международным днем объятий! Излучай радость, дари позитив и улыбки. Обнимайся чаще и заряжай всех скептиков хорошим настроением. Объятия сближают, раскрашивают серые будни и вносят в жизнь радостные мгновения.
Поздравление с Международным днем объятий 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Щоб стало мені тепліше,
Обійми мене скоріше,
І притисни до себе сильніше,
Ну, давай же, не бійся!
Адже сьогодні День обіймів,
Обіймашки не зашкодять!
І корисні, і приємні,
Біду від усіх відводять!
***
З днем обіймів мені приємно
Вас сьогодні вітати,
У це свято ми один одного
Будемо міцно обіймати,
Нехай обійми доведуть
Нашу дружбу і любов,
А прекрасні моменти
Повторюються нехай знову і знов!
Поздравления с Международным днем объятий 2025 / Коллаж LifeStyle24
Кстати, на днях наша редакция публиковала календарь самых популярных зимних праздников.
***
С Днем объятий! Желаю тебе побольше поводов в жизни для крепких и искренних объятий. Желаю тебе много радостных эмоций, пусть жизнь будет наполнена чувствами любви и дружбы. Пусть дома всегда будут те, кто готовы поделится с тобой самыми искренними и теплыми объятиями.
***
Поздравляю с тебя днем объятий и крепко обнимаю! Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, всем сердцем любить, никогда не прятать своих чувств и эмоций, нежных объятий и искренних улыбок.
Поздравление с Международным днем объятий 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Що в День обіймів можна побажати?
Щоб руки міцно за любов трималися,
Своїх рідних частіше обіймати,
І щоб справи вдавалися.
Ще так багато хочеться сказати,
З Днем обіймів ніжно вітаю.
Нехай буде щастя вам завжди під стать,
І від душі сьогодні обіймаю!
***
У Міжнародний день обіймів
Хочу тобі я побажати,
Любовних лише заходів,
І було щоби, кого обійняти.
Любові, звичайно, справжньої,
Щоб дружба повз не пройшла,
І тільки істинне щастя,
І радість, щоб тебе знайшла.
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.