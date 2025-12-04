Обычные объятия способствуют выработке окситоцина и снижают уровень тревожности у человека, что особенно актуально в условиях постоянного стресса. По случаю праздника 24 Канал подготовил искренние поздравления с Международным днем объятий в картинках, прозе и стихах.

Международный день объятий 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Поздравляю тебя с Днем объятий! От всей души желаю тебе каждый день обниматься и обнимать. Пусть твои близкие всегда дарят тебе радость и счастье. Пусть обнимают дети и друзья, родные и любимые люди, коллеги и знакомые, домашние питомцы и даже теплый плед зимними холодными вечерами.

Поздравляю тебя с Международным днем объятий! Излучай радость, дари позитив и улыбки. Обнимайся чаще и заряжай всех скептиков хорошим настроением. Объятия сближают, раскрашивают серые будни и вносят в жизнь радостные мгновения.

Поздравление с Международным днем объятий 2025 / Коллаж LifeStyle24

Щоб стало мені тепліше,

Обійми мене скоріше,

І притисни до себе сильніше,

Ну, давай же, не бійся!

Адже сьогодні День обіймів,

Обіймашки не зашкодять!

І корисні, і приємні,

Біду від усіх відводять!

З днем обіймів мені приємно

Вас сьогодні вітати,

У це свято ми один одного

Будемо міцно обіймати,

Нехай обійми доведуть

Нашу дружбу і любов,

А прекрасні моменти

Повторюються нехай знову і знов!

Поздравления с Международным днем объятий 2025 / Коллаж LifeStyle24

С Днем объятий! Желаю тебе побольше поводов в жизни для крепких и искренних объятий. Желаю тебе много радостных эмоций, пусть жизнь будет наполнена чувствами любви и дружбы. Пусть дома всегда будут те, кто готовы поделится с тобой самыми искренними и теплыми объятиями.

Поздравляю с тебя днем объятий и крепко обнимаю! Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, всем сердцем любить, никогда не прятать своих чувств и эмоций, нежных объятий и искренних улыбок.

Поздравление с Международным днем объятий 2025 / Коллаж LifeStyle24

Що в День обіймів можна побажати?

Щоб руки міцно за любов трималися,

Своїх рідних частіше обіймати,

І щоб справи вдавалися.

Ще так багато хочеться сказати,

З Днем обіймів ніжно вітаю.

Нехай буде щастя вам завжди під стать,

І від душі сьогодні обіймаю!

У Міжнародний день обіймів

Хочу тобі я побажати,

Любовних лише заходів,

І було щоби, кого обійняти.

Любові, звичайно, справжньої,

Щоб дружба повз не пройшла,

І тільки істинне щастя,

І радість, щоб тебе знайшла.

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.