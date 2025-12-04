Звичайні обійми сприяють виробленню окситоцину та знижують рівень тривожності в людини, що особливо актуально в умовах постійного стресу. З нагоди свята 24 Канал підготував щирі привітання з Міжнародним днем обіймів у картинках, прозі й віршах.

Цікаво Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

Міжнародний день обіймів 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю тебе з Днем обіймів! З щирого серця бажаю тобі кожен день обніматися й обіймати. Нехай твої близькі завжди дарують тобі радість і щастя. Нехай обіймають діти і друзі, рідні та улюблені люди, колеги і знайомі, домашні вихованці і навіть теплий плед зимовими холодними вечорами.

***

Вітаю тебе з Міжнародним днем обіймів! Випромінюй радість, даруй позитив і усмішки. Обіймайся частіше і заряджай всіх скептиків хорошим настроєм. Обійми зближують, розфарбовують сірі будні і вносять в життя радісні миті.

Привітання з Міжнародним днем обіймів 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Щоб стало мені тепліше,

Обійми мене скоріше,

І притисни до себе сильніше,

Ну, давай же, не бійся!

Адже сьогодні День обіймів,

Обіймашки не зашкодять!

І корисні, і приємні,

Біду від усіх відводять!

***

З днем обіймів мені приємно

Вас сьогодні вітати,

У це свято ми один одного

Будемо міцно обіймати,

Нехай обійми доведуть

Нашу дружбу і любов,

А прекрасні моменти

Повторюються нехай знову і знов!

Привітання з Міжнародним днем обіймів 2025 / Колаж LifeStyle24

До речі, днями наша редакція публікувала календар найпопулярніших зимових свят.

***

З Днем обіймів! Бажаю тобі побільше приводів у житті для міцних і щирих обіймів. Бажаю тобі багато радісних емоцій, нехай життя буде наповнене почуттями любові і дружби. Нехай вдома завжди будуть ті, хто готові поділиться з тобою найщирішими і теплими обіймами.

***

Вітаю з тебе днем обіймів і міцно обіймаю! Бажаю завжди відчувати себе потрібною і коханою людиною, всім серцем любити, ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій, ніжних обіймів і щирих усмішок.

Привітання з Міжнародним днем обіймів 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Що в День обіймів можна побажати?

Щоб руки міцно за любов трималися,

Своїх рідних частіше обіймати,

І щоб справи вдавалися.

Ще так багато хочеться сказати,

З Днем обіймів ніжно вітаю.

Нехай буде щастя вам завжди під стать,

І від душі сьогодні обіймаю!

***

У Міжнародний день обіймів

Хочу тобі я побажати,

Любовних лише заходів,

І було щоби, кого обійняти.

Любові, звичайно, справжньої,

Щоб дружба повз не пройшла,

І тільки істинне щастя,

І радість, щоб тебе знайшла.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.