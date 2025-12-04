Имя Варвара пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "варварка". В древности так называли сильных, мудрых и независимых женщин. Обладательницы этого имени умеют постоять за себя и свои убеждения. В то же время Варвары уверенно идут к собственным целям и никогда не останавливаются, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Как зовут.

Наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с Днем ангела Варвары. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые имеют сегодня именины. Подарите хорошее настроение Варварам в их праздник.

Поздравления с Днем ангела Варвары 2025: картинки и открытки

