По случаю праздника 24 Канал подготовил поздравления с Днем ангела Варвары в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным, друзьям, коллегам и знакомым, которые празднуют 4 декабря именины.
Интересно Кто будет праздновать День ангела зимой 2025 – 2026: подборка декабрьских, январских и февральских именин
День ангела Варвары 2025: поздравления в картинках, прозе и стихах?
Поздравляю с Днем святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.
***
Поздравляю с Днем Варвары и от души желаю благополучия в жизни и достатка, здоровья тебе и твоей семье, искренней веры и доброй надежды, смелости сердца и доброты души. Пусть Святая Варвара будет примером решимости, чести и свободы, пусть у тебя всегда все получается без сомнений, предрассудков и потерь.
Поздравления с Днем ангела Варвары 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розквітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоб жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Вітаю я тебе, Варваро,
З днем прекрасним іменин.
І досягти тобі бажаю
У житті значних вершин.
Нехай свята допомагає,
По життю хай за руку веде.
Від проблем тебе вкриє,
Допомогу хай тобі дає.
Поздравления с Днем ангела Варвары 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
С Днем святой Варвары! Пусть твоя душа наполняется светом веры, добрыми намерениями и благими действиями. Желаю тебе чистой любви, надежной поддержки близких и истинного счастья на жизненном пути.
***
В светлый праздник святой Варвары желаю тебе мира и благополучия. Пусть ее имя будет для тебя оберегом, а красота окружающего мира наполняет твою душу гармонией, чистотой и теплом.
Поздравления с Днем ангела Варвары 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
***
Варваро наша люба!
Нехай душа співає!
Нехай щодня щось добре
В твоїм житті буває!
У День ангела сьогодні
Радій, немов дитина!
Тобою хай пишається
Уся твоя родина!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.