По случаю праздника 24 Канал подготовил поздравления с Днем ангела Варвары в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным, друзьям, коллегам и знакомым, которые празднуют 4 декабря именины.

День ангела Варвары 2025: поздравления в картинках, прозе и стихах

Поздравляю с Днем святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

***

Поздравляю с Днем Варвары и от души желаю благополучия в жизни и достатка, здоровья тебе и твоей семье, искренней веры и доброй надежды, смелости сердца и доброты души. Пусть Святая Варвара будет примером решимости, чести и свободы, пусть у тебя всегда все получается без сомнений, предрассудков и потерь.

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розквітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоб жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Вітаю я тебе, Варваро,

З днем прекрасним іменин.

І досягти тобі бажаю

У житті значних вершин.

Нехай свята допомагає,

По життю хай за руку веде.

Від проблем тебе вкриє,

Допомогу хай тобі дає.

***

С Днем святой Варвары! Пусть твоя душа наполняется светом веры, добрыми намерениями и благими действиями. Желаю тебе чистой любви, надежной поддержки близких и истинного счастья на жизненном пути.

***

В светлый праздник святой Варвары желаю тебе мира и благополучия. Пусть ее имя будет для тебя оберегом, а красота окружающего мира наполняет твою душу гармонией, чистотой и теплом.

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

***

Варваро наша люба!

Нехай душа співає!

Нехай щодня щось добре

В твоїм житті буває!

У День ангела сьогодні

Радій, немов дитина!

Тобою хай пишається

Уся твоя родина!

