После переезда Меган Маркл и принца Гарри из Британии в Лос-Анджелес кардинально изменилась не только их жизнь, но и круг общения. Инсайдеры рассекретили, что среди подруг голливудской актрисы британская певица Адель. Звезд объединило увлечение пилатесом.

С января этого года о личной жизни королевской четы общественность узнает только из прессы. Источник сообщил изданию The Mirror новые подробности о том, как Меган Маркл и принц Гарри обустроились в Лос-Анджелесе. Как выяснилось, жилье на голливудских холмах обеспечило паре не только знаменитых соседей, но и хороших звездных друзей.

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Инсайдеры сообщили, что Меган Маркл и Адель стали подругами. Особняк певицы находится в нескольких минутах ходьбы от дома супругов в Беверли-Хиллз. Поэтому 32-летняя обладательница Грэмми часто посещает пару. Кроме того, знаменитостей объединило общее увлечение – пилатес.

Меган и Адель вместе посещают занятия по пилатесу. Инструктор также давал уроки Гарри. Это прекрасное занятие для снятия стресса,

– говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что за последний год пышнотелая Адель сильно похудела. Певица избавилась от лишних килограммов благодаря режиму тренировок и правильному питанию. Инсайдеры рассказывали, что она худеет ради здоровья, хотя в сети разительные внешние изменения артистки связывают с разводом.

Сама Адель неоднократно попадала в объективы папарацци в облегающей одежде после занятий спортом. Возможно, фигуру Меган Маркл также вскоре будут обсуждать в сети после совместных тренировок с певицей.