Несколько дней назад Меган Маркл отметила 39-летие. Актриса провела свой день рождения в компании сына Арчи, принца Гарри и матери Дори. Для любимой муж приготовил праздничный ужин, а ценным подарком стало новое колье.

Более полугода назад герцоги Сассекские отказались от королевских полномочий и отреклись от публичной жизни. Однако даже после ухода из семьи британских монархов к Меган и Гарри приковано внимание прессы и папарацци по всему миру. Изданию Us Weekly удалось узнать, как актриса отпраздновала свой 39-й день рождения.

К теме Как королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения: фото

Торжество для именинницы организовал муж в имении пары в Лос-Анджелесе. Он позаботился о том, чтобы вечер прошел романтично. Принц Гарри собственноручно приготовил для Меган праздничный ужин из трех блюд, в этом ему помогла мать жены Дориа. Стоит отметить, что герцог Сассекский значительно улучшил свои кулинарные умения после бракосочетания.

Вечером супруги остались наедине, ведь за годовалым внуком Арчи ухаживала бабушка. Также Гарри организовал на день рождения Меган огромный шоколадный торт, покрытый сахарной пудрой, и вручил ей фотографию в рамке, на которой они были изображены вместе. Не обошлось и без драгоценностей – муж подарил имениннице колье, дизайн которого создали под заказ. По словам инсайдеров, Гарри долго готовился к 39-летию любимой, поэтому тщательно продумал торжество.

Следующий день рождения Меган Маркл планирует отметить громко, собрав всех друзей на вечеринку по случаю юбилея.