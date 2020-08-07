Кілька днів тому Меган Маркл відзначила 39-річчя. Акторка провела свій день народження у компанії сина Арчі, принца Гаррі та матері Дорії. Для коханої чоловік приготував святкову вечерю, а коштовним подарунком стало нове кольє.

Понад пів року тому герцоги Сассекські відмовились від королівських повноважень й зреклись публічного життя. Проте навіть після відходу від родини британських монархів до Меган і Гаррі прикута увага преси та папараці по всьому світу. Виданню Us Weekly вдалось дізнатись, як акторка відсвяткувала свій 39-й день народження.

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Торжество для іменинниці організував чоловік у маєтку пари в Лос-Анджелесі. Він подбав про те, аби вечір минув романтично. Принц Гаррі власноруч приготував для Меган святкову вечерю з трьох страв, у цьому йому допомогла мати дружини Доріа. Варто зазначити, що герцог Сассекський значно покращив свої кулінарні вміння після одруження.

Ввечері подружжя залишилось наодинці, адже за однорічним онуком Арчі доглядала бабуся. Також Гаррі організував на день народження Меган величезний шоколадний торт, вкритий цукровою пудрою, та вручив їй фотографію у рамці, на якій вони були зображені разом. Не обійшлось і без коштовностей – чоловік подарував іменинниці кольє, дизайн якого створили під замовлення. За словами інсайдерів, Гаррі довго готувався до 39-річчя коханої, тому ретельно продумав торжество.

Наступний день народження Меган Маркл планує відзначити гучно, зібравши всіх друзів на вечірку з нагоди ювілею.