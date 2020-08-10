Після переїзду Меган Маркл і принца Гаррі з Британії до Лос-Анджелеса кардинально змінилось не лише їхнє життя, а й коло спілкування. Інсайдери розсекретили, що серед подруг голлівудської акторки британська співачка Адель. Зірок об'єднало захоплення пілатесом.

З січня цього року про особисте життя королівського подружжя громадськість дізнається лише з преси. Джерело повідомило виданню The Mirror нові подробиці про те, як Меган Маркл і принц Гаррі облаштувались у Лос-Анджелесі. Як з'ясувалось, житло на голлівудських пагорбах забезпечило парі не лише знаменитих сусудів, а й хороших зіркових друзів.

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Інсайдери повідомили, що Меган Маркл та Адель стали подругами. Маєток співачки розташований в декількох хвилинах ходьби від будинку подружжя в Беверлі-Гіллз. Тому 32-річна володарка Греммі часто навідує пару. Крім того, знаменитостей об'єднало спільне захоплення – пілатес.

Меган та Адель разом відвідують заняття з пілатесу. Інструктор також давав уроки Гаррі. Це прекрасне заняття для зняття стресу,

– йдеться у повідомленні.

Варто нагадати, що за останній рік пишнотіла Адель дуже схудла. Співачка позбулась зайвих кілограмів завдяки режиму тренувань та правильному харчуванню. Інсайдери розповідали, що вона худне заради здоров'я, хоча в мережі разючі зовнішні зміни артистки пов'язують з розлученням.

Сама Адель неодноразово потрапляла в об'єктиви папараці в обтислому вбранні після занять спортом. Можливо, фігуру Меган Маркл також невдовзі обговорюватимуть у мережі після спільних тренувань зі співачкою.