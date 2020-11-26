Компания Disney решила существенно сократить штат сотрудников. В начале 2021 уволят 32 тысяч человек. Причиной массового сокращения стала пандемия коронавируса.

Увольнение в Disney

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный отчет Disney, направленный в Комиссию по ценным бумагам и биржам. В документе отмечается, что работников компании станет на 32 тысячи меньше. Под увольнение по большей части попадут люди, которые работали в тематических парках развлечений в США и других странах мира.

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Решение о сокращении штата не было неожиданным, поскольку от начала пандемии коронавируса "Диснейленда" работали с изменениями в графике или вообще были закрыты. Из-за нехватки посетителей и введение карантина тысячи работников Disney вынуждены были уйти в отпуск, а это звено компании стала убыточной.

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