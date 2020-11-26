Disney потеряет 32 тысячи работников: почему инициировали массовое увольнение
Компания Disney решила существенно сократить штат сотрудников. В начале 2021 уволят 32 тысяч человек. Причиной массового сокращения стала пандемия коронавируса.
Увольнение в Disney
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный отчет Disney, направленный в Комиссию по ценным бумагам и биржам. В документе отмечается, что работников компании станет на 32 тысячи меньше. Под увольнение по большей части попадут люди, которые работали в тематических парках развлечений в США и других странах мира.
Интересно Представители Disney впервые прокомментировали скандал вокруг фильма "Мулан"
Решение о сокращении штата не было неожиданным, поскольку от начала пандемии коронавируса "Диснейленда" работали с изменениями в графике или вообще были закрыты. Из-за нехватки посетителей и введение карантина тысячи работников Disney вынуждены были уйти в отпуск, а это звено компании стала убыточной.
Финансовое состояние DIsney: коротко
- В 2020 году кинокомпания Disney показала рекордные показатели убытков. Из-за пандемии коронавируса фирма потеряла 2,8 миллиарда долларов. Впервые с 1980 года компания понесла такие огромные убытки.
- Одной из причин убытков стало закрытие "Диснейленд" во всем мире. Парки развлечений, которые работали с карантинными ограничениями, также приносили скудные доходы. Поэтому еще в сентябре объявили об увольнении 28 тысячи работников. Уже через 2 месяца их количество возросло до 32 тысяч.
- На финансовое состояние Disney повлияли и отложенные кинопремьеры. Компания вынуждена была перенести выход запланированных лент после того, как "Мулан" показал низкие кассовые сборы в мире. Это и неудивительно, ведь из-за карантина много кинотеатров остаются закрытыми, другие же работают с наполнением залов только на 50%.
- В то же время прибыльной для Disney стала стримингова платформа. Во время карантина количество подписчиков возросло до 73,7 миллиона, что превзошло ожидания экспертов и самих представителей компании.
Поделиться новостью