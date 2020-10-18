Українська телеведуча та журналістка Маша Єфросиніна незмінно демонструє стильні аутфіти, які згодом залюбки переймають її фанати. Жінка нещодавно відвідала Центр культури вина Шабо і похизувалась образом.

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина показала новый стильный образ на своей странице в инстаграме. Успешная общественная деятельница не устает активно вести аккаунт в социальных сетях и общаться там с поклонниками.

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Маша Ефросинина решила попутешествовать по Украине и отправилась в Одесскую область. Недалеко от областного центра находится Центр культуры вина Шабо, который и посетила Ефросинина.

Образ Маши Ефросининой

Телеведущая для путешествия выбрала элегантное черное платье на длинный рукав с гороховым белым принтом, широким воротничком и двумя пикантными разрезами. Наряд Маша соединила с черными нежными ботинками на шнуровке.

Ефросинина дополнила образ сетчатыми колготами, темными солнечными очками и лаконичной прической. Также она сделала нюдовый макияж с акцентом на губах.



Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Подписчики положительно оценили осенний образ Маши Ефросининой. "Маша, вы очень красивы", "Великолепное сочетание красоты природы и женской красоты", "Шикарная", "Маша, как вам удается так красиво выходить на фото?", "Вы такая космическая", – прокомментировали фотографии фоловеры. В то же время, поклонники заметили то, что платье открывает колени телеведущей, которых раньше она очень стеснялась и комплексовала по этому поводу.