Українська телеведуча та журналістка Маша Єфросиніна незмінно демонструє стильні аутфіти, які згодом залюбки переймають її фанати. Жінка нещодавно відвідала Центр культури вина Шабо і похизувалась образом.

Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна показала новий стильний образ на своїй сторінці в інстаграмі. Успішна громадська діячка не втомлюється активно вести акаунт у соціальних мережах та спілкуватися там з шанувальниками.

До теми У чорному вбранні: Маша Єфросиніна похизувалась стильним образом

Маша Єфросиніна вирішила помандрувати Україною і відправилась на Одещину. Неподалік від обласного центру знаходиться Центр культури вина Шабо, який і відвідала Єфросиніна.

Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча для мандрівки обрала елегантну чорну сукню на довгий рукав з гороховим білим принтом, широким комірцем та двома пікантними розрізами. Вбрання Маша поєднала з чорними тендітними черевиками на шнурівці.

Єфросиніна доповнила образ сітчастими колготами, темними сонячними окулярами та лаконічною зачіскою. Також вона зробила нюдовий макіяж з акцентом на губах.



Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Підписники позитивно оцінили осінній образ Маші Єфросиніної. "Машо, Ви дуже красиві", "Чудове поєднання краси природи і жіночої вроди", "Шикарна", "Машо, як Вам вдається так гарно виходити на фото?", "Ви така космічна", – прокоментували світлини фоловери. Водночас, шанувальники помітили те, що сукня відкриває коліна телеведучої, яких раніше вона дуже соромилась і комплексувала з цього приводу.