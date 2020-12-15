Популярная украинская хореограф, участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева вместе с мамой отправилась в косметологический кабинет. Там 62-летней Нине подкололи губы.

Илона Гвоздева в сторис на личной странице в инстаграме показала, как вместе с мамой пошла к косметологу. Мама танцовщицы решила сделать инъекцию красоты.

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Илона Гвоздева с мамой у косметолога

Мама хореографа в 62 года решилась на то, чтобы подколоть губы. Этот процесс Илона осветила в своих инстаграм-сторис. Гвоздева призналась, что впервые присутствовала на процедуре увеличения губ и рассказала, что результат оправдал все ожидания ее матери. Губки стали наполненными и, как сказала мама танцовщицы, вернулись в ту форму, которую имели 10 лет назад.

Моей маме 62 года и она наконец решилась,

– сказала Илона.

Танцовщица добавила, что врач, у которого была ее мама, посоветовал ей также делать инъекции. Однако Гвоздева отмечает, что пока ей нравится свой внешний вид. Но знаменитость не отрицает, что в будущем у нее может возникнуть желание все-таки сделать инъекцию красоты.

"Это привлекательное предложение, но сразу вспомнила шокирующие истории жертв пластики и их ужасные фарфоровые, искаженные, набухшие лица. Взвесив все "за" и "против", могу сказать одно: если уж соглашаться на такие процедуры, то только у проверенных специалистов, где есть абсолютная уверенность в качестве работы и препарата. И главное – уметь вовремя остановиться", – поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева с мамой у косметолога: видео