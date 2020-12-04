Популярный украинский хореограф, участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева поделилась невероятно красивыми снимками. Она позировала в теплом наряде среди заснеженного леса и радовалась зимней сказке.

Илона Гвоздева очень счастлива, что наконец наступила зима и она с нетерпением ждет новогодних праздников. Это тот магический период, который заставляет поверить в чудеса. На личной странице в инстаграме знаменитость распространила несколько фотографий и поделилась своими мыслями.

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Илона Гвоздева о Новом годе

В публикации танцовщица написала, что уже наступил декабрь и совсем скоро всех ждет предновогодняя суета, списки подарков, праздничное меню, письмо Деду Морозу. Илона рассказала, что в ее семье подготовка к праздникам начинается после 20-х чисел декабря. Все для того, чтобы как можно дольше насладиться этим праздничным моментом и состоянием абсолютного счастья.

Вспоминая свою детские годы, могу сказать, что Нового года я всегда ждала больше, чем всех остальных праздников. Обожала украшать елку, распаковывать подарки и всю неделю лакомиться вкусностями,

– призналась Гвоздева.

Она добавила, что в этом году они с мужем надеются, что к ней и мужу вернется вкус и обоняние и они смогут насладиться вкусом мандаринов.

Образ Илоны Гвоздевой

Для фотосессии в заснеженном лесу хореограф выбрала вязаный костюм нежно-фиолетового цвета. Также звезда надела длинную пушную жилетку и шапку. Такой look соединила с длинными сапогами.

На лицо Гвоздева не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Волосы она уложила ровно и они красиво спадали на плечи. Илона искренне радовалась такой зиме, на лице сияла улыбка.

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