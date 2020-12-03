Знаменитости активно готовятся к новогодним праздникам. Многие уже украсили елки и дома. В частности, возле рождественской вечнозеленой красавицы уже успела сфотографироваться телеведущая Лидия Таран. Также она продемонстрировала нежный образ.

Лидия Таран опубликовала серию фото на личной странице в инстаграме. Она показала необычайно красивую елку, а также очаровала безупречным аутфитом.

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Украсив новогоднюю елку, телеведущая решила сделать возле нее несколько эффектных кадров. Она присоединилась к числу тех звезд, которые уже в ожидании Нового года и Рождества и активно готовится к этим сказочным праздникам.

Нежный look Лидии Таран

Лидия позировала на фоне новогодних декораций в красивом платье. Для такой фотосессии она выбрала платье молочного цвета оригинального кроя и с элементами драпировки. Такой look народная любимица соединила с бежевыми туфлями-лодочками на каблуке.

Белокурые волосы красавица уложила ровно и они красиво спадали на плечи. На лице Таран сделала легкий макияж с акцентом на губах, которые накрасила помадой нюдового цвета.

Друзья! Будьте бдительными! В магазинах нашего города появились фальшивые елочные украшения! Выглядят точно как настоящие, только радости от них – никакой!

– написала в публикации ведущая.

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