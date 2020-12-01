Алла Мазур очаровала фотографиями возле новогодней елки
Украинская телеведущая и журналистка Алла Мазур обнародовала несколько праздничных фотографий. Она показала новогоднюю елку в офисе и рассказала, почему в этом году стоит украшать праздничное дерево поскорей.
2020 год стал настоящим испытанием. Люди устали от тяжелых новостей, и новогодние праздники дают надежду на то, что в следующем году все будет намного лучше. Так, Алла Мазур присоединилась к тем людям, которые в этом году пораньше украсили свои елки. Атмосферными фото она поделилась на личной странице в инстаграме.
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Алла Мазур об украшении елки в 2020 году
В публикации телеведущая рассказала, что психологи советуют в этом году украшать новогоднюю елку уже сейчас. Это вызвано тем, что в 2020-м году общество особенно устало от тяжелых новостей. Раннее украшение дома поможет отвлечься и сосредоточиться на добрых и светлых чувствах. Если человек способен самостоятельно справиться со своими плохими эмоциями и улучшить себе настроение – он на полпути к успеху.
Алла Мазур опубликовала фотографии, которые сделала в офисе телеканала "1+1". Телеведущая рассказала, что такую теорию успеха уже изучили работники канала. На входе в офис уже стоит новогодняя красавица, которая радует всех, кто приходит на работу.
Я к новогодним деревьям питаю особую слабость. Даже свои фотографии с ними начала коллекционировать. И вечером после эфира отвела душу, разглядела все подробно, изучила модную цветовую гамму. И, кажется, даже неплохо вписалась в нее сама,
– призналась в посте Алла.
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Также телеведущая спросила подписчиков, как они относятся к раннему украшению и хочется ли им такого уюта в начале декабря. Фолловеры активно комментируют публикацию, и некоторые отмечают, что дома уже стоит новогодняя елка.
- Я уже вчера украсила. Нужно, чтобы уже было радостно на душе.
- Я за любую красоту. Главное, чтобы она вдохновляла и дарила радость.
- Супер! Мне уже тоже хочется украсить елочку... обожаю этот процесс!
- В этом году действительно уже хочется новогоднего праздника, приятных сюрпризов, невероятных чудес!
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