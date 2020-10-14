Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в очередной раз показала поклонницам вариант стильного аутфита. Ее новый образ не только трендовый, но и чрезвычайно соблазнительный.

Артистка не прекращает диктовать тренды украинским модницам. Чуть ли не каждый день на личной странице в инстаграме она показывает более 5-миллионной аудитории подписчиков разнообразные трендовые образы.

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Новый look Насти Каменских

NK в очередной раз устроила домашнюю фотосессию. В просторной светлой комнате она позировала в красивой белой майке с оригинальным низом и черных лосинах. Такой наряд хорошо подчеркнул фигуру популярной исполнительницы и ее обольстительные формы.

Стильный look Каменских дополнила крупными серьгами-кольцами. Волосы звезда уложила в фирменные кудри, которые являются неотъемлемой частью ее образа. Известно, что Настя обожает экспериментировать с макияжем. Она умеет делать мейкап не хуже профессиональных визажистов и каждый раз поражает им поклонников.

Знаменитость решила нанести на веки темные тени в коричневых оттенках и едва заметную стрелочку, которая визуально увеличила глаза. Таким образом NK подчеркнула выразительный взгляд. Губы звезда накрасила нюдовым блеском, чем добавила своему аутфиту нежности и женственности.



Настя Каменских в майке и лосинах / Instagram / @kamenskux



Дерзкая Настя Каменских / Instagram / @kamenskux