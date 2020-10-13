Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, очаровала сеть невероятно красивой фотографией. Она позировала в роскошном аутфите возле ароматных цветов.

Артистка чуть ли не ежедневно делится с более 5-миллионной аудиторией подписчиков новым сообщением. На этот раз на личной странице в инстаграме NK опубликовала нежное и одновременно соблазнительное фото.

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Новое фото Насти Каменских

Звезда уже обнародовала снимки, где позировала в шелковом костюме, который надела на голое тело. Однако в новой публикации она решила сделать акцент не на наряде, а на локации.

Каменских поднесла к лицу нежно-розовые благоухающие цветы, а проницательный взгляд направила в камеру. Она обольстительно смотрела в объектив и будто манила к себе. Также внимание привлекает эффектный макияж, который красиво подчеркнул карие глаза исполнительницы.

В публикации Каменских призналась, что всегда мечтала дарить музыку и любовь, познавать мир и разные культуры, быть счастливым человеком. Она верит в каждую, даже самую маленькую мечту, а их у Насти много. Знаменитость бережет их и знает, что все обязательно исполнятся.

"Чтобы мои мечты осуществлялись, мне ежедневно помогает умение мыслить без рамок, границ и разных "но", с оптимизмом идти навстречу желанию. У каждого свои: кто-то хочет увидеть многогранность мира, а кто-то реализовать свой талант или строить дом, наполняя его семейным уютом, создавать любимое дело или "свою" работу. У каждого из нас своя мечта! Поверьте, любая сбудется, если верить в нее", – подчеркнула артистка.