Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, замилувала мережу неймовірно красивою світлиною. Вона позувала у розкішному аутфіті біля ароматних квітів.

Артистка ледь не щодня ділиться з понад 5-мільйонною аудиторією підписників новим дописом. Цього разу на особистій сторінці в інстаграмі NK опублікувала ніжне та, водночас, звабливе фото.

До теми У шовковому костюмі на голе тіло: Настя Каменських вразила відвертим образом – пікантні фото

Нове фото Насті Каменських

Зірка вже оприлюднювала знімки, де позувала у шовковому костюмі, який одягнула на голе тіло. Проте у новій публікації вона вирішила зробити акцент не на вбранні, а на локації.

Каменських піднесла до обличчя ніжно-рожеві пахучі квіти, а проникливий погляд направила в камеру. Вона звабливо дивилася в об'єктив і ніби манила до себе. Також увагу привертає ефектний макіяж, який гарно підкреслив карі очі виконавиці.

У публікації Каменських зізналася, що завжди мріяла дарувати музику та любов, пізнавати світ і різні культури, бути щасливою людиною. Вона вірить в кожну, навіть найменшу мрію, а їх у Насті багато. Знаменитість береже їх і знає, що всі обов'язково здійсняться.

"Щоб мої мрії здійснювалися, мені щодня допомагає вміння мислити без рамок, кордонів і різних "але", з оптимізмом іти назустріч бажанням. У кожного свої: хтось хоче побачити багатогранність світу, а хтось реалізувати свій талант або будувати будинок, наповнюючи його сімейним затишком, створювати улюблену справу або "свою" роботу. У кожного з нас своя мрія! Повірте, будь-яка здійсниться, якщо вірити в неї", – наголосила артистка.